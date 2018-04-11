انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

باكو، 11 أبريل (أذرتاج).

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج الوطنية للأنباء ان عملية التصويت جرت في 5641 مركز انتخابي تابع لــ 125 دائرة انتخابية. كما نظمت عملية التصويت في 215 مركز اقتراع غير دائمي أنشئ في السفارات والقنصليات والممثليات الدائمة لأذربيجان والقواعد العسكرية والمستوصفات العلاجية والمعتقلات والسفن العائمة تحت علم أذربيجان في بحر الخزر والمياه العالمية.

حسب المعلومات الواردة من مركز المعلومات للجنة المركزية للانتخابات للساعة 17:00، أدلى 3 ملايين و716 ألف و135 ناخب بأصواتهم في الانتخابات، ما يساوي نسبة 69.93 في المائة من اجمالي نسبة الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

تم تركيب كاميرات ويب في 1000 مركز اقتراع ضمت الى صفحات الانترنت الرسمية للجنة المركزية للانتخابات.

تم نشر قائمة المراكز الانتخابية المركبة فيها كاميرات ويب في الصحافة وتم وضعها في صفحات ومواقع الانترنت للجنة المركزية للانتخابات.

يتمكن 894 مراقب أجنبي من 61 منظمة دولية من مواطني 59 بلدا من مراقبة عملية التصويت في جميع المراكز بكل الحرية.

يقوم 118 ممثل مما يزيد عن 50 بلدا بالتغطية الإعلامية لعملية الاقتراع.

تنافس لمنصب رئيس الجمهورية 8 مرشحين.