رئيس الديوان الرئاسي يدلي بصوته ويرد على أسئلة صحفيين عن تشويه سمعة البلد في الخارج

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

شهد مركز الاقتراع رقم 7 التابع للدائرة الانتخابية صبائل رقم 29 بالعاصمة باكو إقبالا حارا منذ فتح باب المركز لعملية الاقتراع في الحادي عشر من أبريل اليوم في الانتخابات الرئاسية.

أفادت مراسلة أذرتاج أن رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني الأكاديمي رامز مهدييف أدلى بصوته بذلك المركز.

وكان مراقبون محليون ودوليون يتابعون سير عملية الاقتراع بالمركز أيضا.

ورد الأكاديمي رامز مهدييف على أسئلة صحفيين عقب التصويت مشيدا بمستوى إقبال الناخبين. وابلغ ان 70 في المائة من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم الى الساعة 17.00 وما حدث من حادث.

واكد الأكاديمي رامز مهدييف على ان الناخبين يصوتون تصويتا مستقلا لصالح مرشح أرادوا قائلا "إنني آمن بأن تبقى حقا هذه الانتخابات في التاريخ كحدث هام. لأن أذربيجان قد تقدمت تقدما كبيرا خلال فترة السنوات الخمس عشرة وأحرزت إنجازات كبيرة وهي معروفة عبر العالم وأخذت مكانتها واتخذت تدابير وأعمال كثيرة في المجال الاقتصادي ومعالجة القضايا الاجتماعية. لذلك، ومن الطبيعي مشاركة الناخبين في الانتخابات بمستوى عال."

وشدد رئيس الديوان الرئاسي مجيبا عن أسئلة صحفيين عن اشتغال بعض الأشخاص من الخارج بحملة تشويه ضد أذربيجان على تقييمه سيئا هذا وقال "إنني اعتقد ان الانسان الطبيعي لا يسقط في هذا الطريق لأن ثمة فارقا بين المعارضة في الداخل وبين تشويه ضد أذربيجان مغادرا الى الخارج لاسقاط البلد عن السمعة والاعتبار وهذا ليس بحالة حسنة. وللأسف على بعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبرى هنا فهربوا الى الخارج وشرعوا في الخارج لوم أذربيجان وتشويهها. هذا طبعا ليس بحالة حسنة. وعلى كل حال، ليس ذلك بخاصية تخص بالشعب الأذربيجاني. ويبدو أنهم مشغولون بمثل هذه الأعمال ويلجؤون إليها بغياب ثقافتهم وتربيتهم."