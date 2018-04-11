مركز الدراسات المستقلة يكشف عن نتائج مسح ما بعد اقتراع الناخبين

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

نظم مركز الدراسات المستقلة "ايه أل أس" مسح ما بعد اقتراع الناخبين لدى 300 مركز للاقتراع تابع لـ118 دائرة انتخابية في الانتخابات الرئاسية المقامة في أذربيجان في الحادي عشر من أبريل اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المركز استخدم 60 ألف بطاقة مسح في استطلاعات للخروج وأعلن المركز نتائج أولى للمسح بعد انتهاء عملية الاقتراع للمجتمع وهي كالآتي:

1- علييف إلهام حيدر – 71ر82 %

2- عليزاده أراز محمد مبارز – 87ر1 %

3- حاجييف حافظ علمدار – 01ر2 %

4- حسنقولييف قدرت مظفر – 23ر4 %

5- محمدوف سردار جلال – 56ر3 %

6- نور الله يف راضي غلام علي – 92ر0 %

7- أوروج زاهد محرم – 37ر3 %

8- قولييف فرج إبراهيم – 33ر1 %

كما أظهرت نتائج الاستطلاعات للخروج أن 1ر55 في المائة من المشاركين فيها هم الذكور و1ر43 في المائة منهم هن الإناث. كما ان مسائل تنظيم الانتخابات لقيت تقييمات 9ر96 في المائة إيجابية و1 في المائة سلبية عن جانبهم.