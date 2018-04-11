لجنة الانتخابات: إقبال الناخبين 51ر74 في المائة الى الساعة 19.00
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٢]
باكو، 11 أبريل، أذرتاج
قال فريد أوروجوف إن 3 ملايين و959 ألف و553 ناخب من إجمالي 5 ملايين و314 ألف و365 ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على نطاق الجمهورية الى الساعة 19.00.
أفادت مراسلة أذرتاج عن أوروجوف مدير مركز المعلومات "انتخابات" بأمانة لجنة الانتخابات المركزية قوله لصحفيين إن مستوى إقبال الناخبين على مستوى البلد يبلغ 51ر74 في المائة.
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