مركز المراقبة يكشف عن نتائج مسح ما بعد اقتراع الناخبين

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

تشير نتائج مسح ما بعد اقتراع الناخبين التي أجراها مركز المراقبة "رأي" في الانتخابات الرئاسية المقامة اليوم في أذربيجان الى ان رئيس الدولة الحالي مرشح حزب أذربيجان الجديدة يئني أذربيجان إلهام علييف يتقدم في سباق المرشحين بنسبة الأصوات البالغة 49ر84 في المائة.

أفاد مراسل أذرتاج عن موقع الانتخابات الرئاسية sechki-2018.az أن رئيس المركز رضوان عباسوف ابلغ في إحاطة عقده قبل قليل أن نتائج الاستطلاعات للخروج أبدت ان 3ر72 في المائة من الناخبين قد أقبلوا على مراكز الاقتراع.

وأضاف ان النتائج تدل على نسبة توزيع أصوات الناخبين على المرشحين الآخرين كالآتي:

2- حسنقولييف قدرت مظفر – 72ر3 %

3- أوروج زاهد محرم – 21ر3 %

4- محمدوف سردار جلال – 04ر3 %

5- 2- عليزاده أراز محمد – 65ر1 %

6- حاجييف حافظ علمدار – 57ر1 %

7- قولييف فرج إبراهيم – 46ر1 %

8- نور الله يف راضي غلام علي – 86ر0 %

وزاد ان مركز المراقبة "رأي" نظم مسح ما بعد اقتراع الناخبين بين 26 ألفا و624 ناخب لدى 350 مركز للاقتراع تابع لـ 48 دائرة انتخابية.