حزب أذربيجان الجديدة والاتحاد الأذربيجاني للسيارات ينظمان مسيرة سيارات

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

نظم حزب أذربيجان الجديدة بالتعاون مع الاتحاد الأذربيجاني للسيارات مسيرة سيارات للاحتفال بظفر مرشح مستحق في الانتخابات الرئاسية المنظمة في البلد في الحادي عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج ان المسيرة التي شاركت فيها نحو 100 سيارة من طراز الأوف رود انطلقت من أمام مركز حيدر علييف.

وقامت المسيرة بجولة دائرية شاملة على غالبية الشوارع الرئيسية من العاصمة باكو.

وشارك فيها أعضاء حزب أذربيجان الجديدة والاتحاد الأذربيجاني للسيارات.

وكانت السيارات مزينة بأعلام أذربيجان والحزب ولافتات تبدي دعما لمرشح الحزب في الانتخابات التي انتهت بنجاح.