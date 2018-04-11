معهد البحوث الفرنسي يكشف عن نتائج مسح ما بعد اقتراع الناخبين
AzerTAg.az
باكو، 11 أبريل، أذرتاج
كشف معهد البحوث "اوبينيون واي" الفرنسي عن نتائج مسح ما بعد اقتراع الناخبين الذي أجراه بالتعاون مع مركز الاستشارة والمساعدة المستقل من اجل المجتمع المدني بين الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقامة في أذربيجان الحادي عشر من أبريل اليوم.
أفادت مراسلة أذرتاج أن نتائج الاستطلاعات للخروج تشير الى أن المرشحين حصلوا على أصوات الناخبين في نسبة آتية:
إلهام علييف 53ر86 في المائة
أراز عليزاده 21ر1 في المائة
حافظ حاجييف 73ر1 في المائة
قدرت حسنقولييف 1ر3 في المائة
فرج قولييف 03ر1 في المائة
سردار محمدوف 81ر2 في المائة
راضي نور الله يف 67ر0 في المائة
زاهد أوروج 92ر2 في المائة.
ونظم مسح ما بعد اقتراع الناخبين لدى 210 مركز للاقتراع تابع لـ 118 دائرة انتخابية بين 11 ألفا و495 ناخب.
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