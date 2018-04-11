سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة تفتح أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية

واشنطن، 11 أبريل، أذرتاج

انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية الساعة 08.00 حسب توقيت واشنطن لدى سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 11 أبريل.

أفاد مراسل أذرتاج ان السفارة الأذربيجانية نظم بها مركز للاقتراع رقم 31 تابع للدائرة الانتخابية الثالثة ياسامال رقم 17 للعاصمة باكو.

ويشارك في عملية الاقتراع مواطنو أذربيجان المقيمون في البلد إقامة دائمة أو مؤقتة أو للعمل أو للسياحة ممن تجاوزت أعمارهم عن 18 عاما مسجلين لدى الإدارة القنصلية.