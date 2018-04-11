وفد منظمة التعاون الإسلامي يكشف عن نتائج المراقبة على سير عملية الاقتراع

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قال أرول كيليج إن الاتحاد البرلماني للبلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي يضم 54 بلدا والمجلس الوطني الأذربيجاني عضو هذه المنظمة أيضا وقد تفقدنا اكثر من 20 مركزا للاقتراع في أذربيجان لنشهد ان عملية الاقتراع جرت في جو نزيه وبالمستوى العالي.

أفادت مراسلة أذرتاج عن كيليج الأمين العام للاتحاد البرلماني للمنظمة قوله في إحاطة عقده اليوم في باكو عقب انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان إن الانتخابات جرت في جو من النزاهة والشفافة والعدالة وطبقا للقوانين بجانب انصراف كل طرف من مباحثات ومحادثات مع الناخبين وأعضاء لجان المراكز للاقتراع والمراقبين انصرافا راضيا ممتنا.

وأضاف ان وفد الاتحاد لم يعثر على أي نقص او مخالفة: "نتمنى للشعب الأذربيجاني مستقبلا ناجحا وباهرا".