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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاى

    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥‎٩]

    باكو، أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة شنغهاى رشيد عليموف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاى
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