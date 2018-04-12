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    سعر نفط أذربيجان يقرب من 75 دولارا

    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٧]

    باكو، 12 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.48 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.90 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 72.11 دولارا في بورصة لندن بعد زيادته سعره قدر 0.05 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.02 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.20 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر نفط أذربيجان يقرب من 75 دولارا
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