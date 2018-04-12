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    منتخب أذربيجان يقابل مقدونيا

    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١٢:١٩]

    باكو، 12 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة أولى لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن بطولة التنمية لاتحاد أوروبا لكرة القدم التي تقام في البوسنة والهرسك.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل الفريق المقدوني وانهزم أمام منافسه المقدوني بحساب 0:2.

    سينافس المنتخب الأذربيجاني مع فريق كرواتيا في 13 أبريل.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل مقدونيا
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