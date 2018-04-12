باكو، 12 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى جديد لمسجد الحاج جواد في في حي ياصامال العاصمة. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح. قدم رئيس السلطة التنفيذية لحي ياصامال عزيز عزيزوف للرئيس الأذربيجاني معلومات مفصلة عما أجري من أعمال. يذكر أنه تم بناء المبنى الجديد لمسجد الحاج جواد في شارع عباس ميرزه شريفزاده داخل أراضي حي ياسامال بتوجيهات الرئيس إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : إلهام علييف يفتتح مبنى جديدا لمسجد الحاج جواد

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