باكو، 12 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن شوكت مير ضيايف هنأ إلهاما علييف بمناسبة فوزه فوزا حاسما بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية المنظمة في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الرئاسية لقاءَ تنمية البلد ورفاهية الشعب الأذربيجاني.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة للرئيس الأوزبكستاني شوكت مير ضيايف.

وخلال المباحثة الهاتفية عبر رئيسا الدولتين عن يقينهما من استمرار تطور علاقات الصداقة بين البلدين.