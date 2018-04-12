إنتاج 554.4 مليون طن من البترول بأذربيجان خلال 14 عاما

باكو، 12 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم إنتاج 554.4 مليون طن من البترول و308.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان خلال أعوام 2014-2017.

وتم استهلاك بنزين السيارات 16.5 مليون طن و32.8 مليون طن من قسط وقود الديزل و8.8 مليون طن من الكيروسين للطيران.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه ارتفع إنتاج النفط 2.5 في المائة وإنتاج الغاز 5.6 في المائة مقابل مؤشر عام 2003.