    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج 554.4 مليون طن من البترول بأذربيجان خلال 14 عاما

    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٧]

    باكو، 12 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم إنتاج 554.4 مليون طن من البترول و308.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان خلال أعوام 2014-2017.

    وتم استهلاك بنزين السيارات 16.5 مليون طن و32.8 مليون طن من قسط وقود الديزل و8.8 مليون طن من الكيروسين للطيران.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه ارتفع إنتاج النفط 2.5 في المائة وإنتاج الغاز 5.6 في المائة مقابل مؤشر عام 2003.

    AZERTAG.AZ : إنتاج 554.4 مليون طن من البترول بأذربيجان خلال 14 عاما
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٧]
    سعر نفط أذربيجان يقرب من 75 دولارا
    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١٦]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥‎٥‎]
    ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني
    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥‎٢]
    ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
    إنتاج 554.4 مليون طن من البترول بأذربيجان خلال 14 عاما