المجلس العالمي للسلام والتسامح يهتم بتعاون مع منظمة دولية ترأسها أذرتاج

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

اعلن المجلس العالمي للسلام والتسامح عن نيته للتعاون مع منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا التي ترأسها وكالة أذرتاج حاليا.

أفادت مراسلة أذرتاج أن مباحثات بهذا الشأن جرت في الثاني عشر من أبريل اليوم في الاجتماع المنعقد بمقر الوكالة في العاصمة باكو بين رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج رئيس أوانا أصلان أصلانوف ومديرة العلاقات العامة في المجلس العالمي للسلام والتسامح مديرة قسم التحقيقات في جريدة "الجمهورية" اللبنانية ومصور ومراسل قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية جمال الدين بوشا.

وقالت مارلين وهبة إنها أتت الى باكو للمراقبة على سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية مفيدة ان الانتخابات اجريت في جو من الديمقراطية والنزاهة. ونوهت إلى ان أذربيجان حققت عملا هاما في تبليغ أفكار التسامح والسلام، وهذا حث المجلس العالمي على إقامة علاقات تعاون وثيقة مع البلد. وشددت مارلين وهبة على أن المجلس العالمي للسلام والتسامح يحرص على توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة أوانا التي ترأسها أذرتاج حيث "نتطلع الى نشر أفكار التسامح والسلام نشرا أوسع بالاستفادة من امكانيات واسعة تتمتع بها وكالة أذرتاج ومنظمة أوانا.

وأفاد رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف أن عددا كبيرا من ممثلي وسائل الإعلام العالمية قد تابع سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية مبلغا ان الإعلام الأجنبي اهتم عن كثب بالانتخابات عامة وعملية الاقتراع خاصة في البلد ونتائجها وأوفدت إلى البلد بعثات لنشر وبث معلومات موضوعية حول هذا الموضوع.

وقال أصلانوف إن أذرتاج ترأس أوانا منذ عام 2016م مفيدا أن المنظمة التي تضم في عضويتها أكثر من 40 وكالة عضوة اتخذت تدابير وإجراءات مناسبة من اجل توسيع نطاق إيصال معلومات وأخبار إلى جماهير شاملة وزاد أن أذرتاج ترأس كذلك المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء التي تضم اكثر من 100 وكالة عبر العالم. الى جانب ذلك، للوكالة علاقات تعاون مثمرة مع عدد من الوكالات النافذة والدولية وأن أذرتاج جاهزة لإقامة علاقات وثيقة مع المجلس العالمي للسلام والتسامح أيضا.

وقال مراسل ومصور قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية جمال الدين بوشا إن القناة تهتم بالتعاون مع وكالة أذرتاج مبلغا أنها تخطط في إعداد تقارير مصورة عن تنمية أذربيجان الاجتماعية الاقتصادية وثقافة البلد وتاريخه.

يذكر ان المجلس العالمي للسلام والتسامح أسس في الثاني من نوفمبر عام 2017م في مالطة بهدف دعاية ثقافة التسامح والسلام ومكافحة التمييز الديني والقومي وتعزيز مبادئ التسامح لأجل التوصل الى السلام من خلال تحسين معايير القانون الدولي. ويتعاون المجلس لتحقيق هذه الأهداف والأغراض تعاونا وثيقا مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية النافذة.