باكو، 12 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس منغوليا باتتولقا بن خالتمآقيين هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن باتتولقا بن خالتمآقيين هنأ إلهاما علييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المنظمة في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الرئاسية لقاءَ رفاهية الشعب الأذربيجاني ودولة أذربيجان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة للرئيس المنغولي باتتولقا بن خالتمآقيين.

وخلال المباحثة الهاتفية أكد بالتأكيد رئيسا الدولتين على ثقتهما في المزيد من استمرار تطور العلاقات بين البلدين.