باكو، 12 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم نقل تهانيه الى إلهام علييف بمناسبة فوزه فوزا حاسما في الانتخابات الرئاسية المنظمة في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الرئاسية لقاءَ رفاهية الشعب الأذربيجاني.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وخلال المباحثة الهاتفية افاد رئيس الدولة إلهام علييف ورئيس الوزراء بن علي يلدريم يقينهما من استمرار تطور علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين تطورا ناجحا.