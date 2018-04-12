باكو، 12 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة فوزه فوزا حاسما في الانتخابات الرئاسية المنظمة في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الرئاسية لقاءَ رفاهية الشعب الأذربيجاني وتنمية البلد. وأعرب فلاديمير بوتين عن يقينه من استمرار تطور العلاقات الروسية الأذربيجانية في جميع المجالات تطورا ناجحا.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة لفلاديمير بوتين. كما عبر رئيس الدولة بدوره عن يقينه من استمرار تطور العلاقات بين أذربيجان وروسيا تطورا ناجحا ومن تحقيق البلدين تعاونا وثيقا بعضهما مع بعض.

وخلال المباحثة الهاتفية تبادل رئيسا الدولتين الآراء حول آفاق علاقات الصداقة الثنائية الأذربيجانية الروسية التي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية.