فترة عمل السفير السعودي في أذربيجان تنتهي

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير المملكة العربية السعودية في باكو معالي السفير مساعد بن إبراهيم السليم بمناسبة انتهاء فترة نشاطه الدبلوماسي في البلد.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن السفير السعودي نقل تهانيه بمناسبة انتخاب إلهام علييف رئيسا من قبل الشعب الأذربيجاني في الانتخابات الرئاسية المنظمة في الحادي عشر من أبريل الحالي. وابلغ أن بلاده تعير بالغ الأهمية لتطوير العلاقات مع أذربيجان.

وأشار الجانبان في الاجتماع الى المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين أذربيجان والسعودية مشددين على اثارة الإنجازات المحرزة في تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة امتنانا. وقيل إن أكثر من 35 الف مواطن من السعودية قد زاروا أذربيجان في العام الماضي.

ونوه الوزير محمدياروف الى إشادة البلد بموقف السعودية المتتالي الحاسم من اعتداء أرمينيا على أذربيجان واحتلالها أراضيها ودعمها موقف أذربيجان المحق لدى المحافل الدولية. وشدد الوزير على ان الشعب الأذربيجاني لم ينس المساعدات الإنسانية السعودية المقدمة الى اللاجئين والمشردين في التسعينات من القرن السابق جراء عدوان أرمينيا المسلح ضد أذربيجان ولن ينساها.

وذكر السفير مساعد بن إبراهيم السليم ان بلاده تستمر التمسك بموقفها المتتالي من نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان رافعا شكره على الدعم المقدم اليه خلال فترة عمله في البلد من اجل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الوزير إن جهود السفير السعودي الرامية الى تطوير علاقات الصداقة والشراكة التقليدية مشاد بها وتمنى له نجاحا في فعالياته اللاحقة.