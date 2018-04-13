    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:٥‎٠]

    باكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.37 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.11 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 71.86 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.16 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 66.92 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.15 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
    إنتاج 554.4 مليون طن من البترول بأذربيجان خلال 14 عاما
    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٧]
    سعر نفط أذربيجان يقرب من 75 دولارا
    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١٦]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥‎٥‎]
    ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني
    أسعار النفط في الأسواق العالمية