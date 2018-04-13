النائبة الأولى للرئيس تلتقي المخترعتين الشابتين

باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

التقت مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس الجمهورية المخترعتين الاذربيجانيتين الشابتين لجهاز "راين اينيرجي" ريحان جمالوفا وزهراء قاسمزاده.

أفادت أذرتاج ان المخترعين الشابتين (البالغتين من عمرهما 15 عاما) تحدثتا عن مشروعهما وخططهما المقبلة. قيل ان "راين اينيرجي" جهاز لتحويل طاقة مياه الامطار الى الطاقة الكهربائية.

يذكر ان هذا الجهاز الذي اخترعته ريحان وزهراء تلميذتا الصف التاسع لمدرسة "ايستاك" اثار اهتماما كبيرا عند مشاركي "القمة العالمية لريادة الاعمال 2017" المقامة في الهند وأشارت اليه مستشارة الرئيس الأمريكي إيوانكا ترامب اثناء كلمة القتها في القمة.

قالت مهربان علييفا النائبة الأولى للرئيس ان وجود الشباب الموهوبين في أذربيجان يلهمها ويسرها بدرجة كبيرة. وأكدت انها تعتز بتشكل مثل هذا الجيل الشاب في البلد. وأضافت ان الدولة الأذربيجانية ستقدم كل الدعم لمشروعهما وستراعي الموهوبين الشباب والموهوبات الشابات ومشاريعهم.