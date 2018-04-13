الرئيس الافغاني يتصل هاتفيا بنظيره الاذربيجاني

باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

اتصل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد اشرف غني اليوم هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، هنأ خلال المكالمة الهاتفية نظيره الاذربيجاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان متمنيا له نجاحات في نشاطه هذا من اجل تطوير البلد.

من جانبه اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره لمحمد اشرف غني على الاهتمام والتبريكات.

وابدى الرئيسان اثناء المكالمة الهاتفية ثقتهما في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين فيما بعد أيضا.