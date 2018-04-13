نفطجي يتغلب على غابالا في ذهاب نصف النهائي لكأس أذربيجان
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٥]
غابالا، 13 أبريل، أذرتاج
تغلب نفطجي الباكوي على مضيفه غابالا في ذهاب نصف النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم بهدفين مقابل واحد.
أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم محمدوف أمام 2800 مشجع.
وتقدم الضيف نفطجي من طرفي غوميز د29 وعلي اصغروف د44 فيما رد عليهما مونروز د90+1.
وعاقب الحكم لاعبين من كل ناد لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.
يذكر ان مباراة الإياب بين الناديين ستقام في الثامن عشر من أبريل في باكو.
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