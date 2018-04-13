السعودية تشتري سفنا حربية من إسبانيا

مدريد، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قام ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى إسبانيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف من الزيارة هو توقيع خمس اتفاقيات للتعاون مع إسبانيا.

قعت إسبانيا والسعودية اتفاقا إطاريا لبيع سفن حربية للمملكة العربية السعودية بموجب صفقة تقدر قيمها بنحو مليارين يورو.

وقع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان أمرا تنفيذيا لتسهيل الإجراءات الضرورية من أجل توقيع عقد بين وزارة الدفاع السعودية وشركة نافانتيا الإسبانية الحكومية لتوريد سفن حربية.