سومغايت يخسر أمام كشله في ذهاب نصف النهائي لكأس أذربيجان

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

خسر سومغايت أمام مضيفه كشله بهدف يتيم في ذهاب نصف النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المقامة في إستاد انتر أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم حسنوف أمام 800 مشجع.

وسجل هدف كشله الوحيد كولي د90+2.

وعاقب الحكم لاعبا من كشله ولاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

يذكر ان مباراة الإياب بين الناديين ستقام في الثامن عشر من أبريل.