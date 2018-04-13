ميل موغان يتغلب على مضيفه أقصو بهدفين دون رد

أقصو، 13 أبريل، أذرتاج

تغلب ميل موغان إيميشلي على مضيفه أقصو بهدفين دون رد في الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب أقصو المركزي أدارها الحكم أحمدوف أمام 150 مشجع.

وسجل هدفي النادي الإيميشلي بابايف د36 ود90+3.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من أقصو و4 لاعبين من ميل موغان بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من النادي الضيف عن سلوك عدواني ضد الخصم بالبطاقة الحمراء د57.

وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث ميل موغان ثامنا برصيد 26 نقطة وأقصو تاسعا برصيد 22 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 12 هدفا.