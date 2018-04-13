بناء يخسر أمام ضيفه شوالان بهدفين دون رد

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

خسر بناء أمام ضيفه شوالان بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المقامة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو قادها الحكم الدولي باشايف أمام 250 مشجع.

وجاء هدفا الضيف شوالان عن طرف شاهقولييف د78 ورضازاده د90.

وعاقب الحكم لاعبين من بناء ولاعبين من شوالان عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

كما أضاع لاعب بناء فرصة هدف من ركلة الجزاء د90.

وبهذه النتيجة تراجع شوالان الى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بينما استقر بناء رابعا برصيد 35 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 12 هدفا.