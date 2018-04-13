قراداغ لوكباتان يتعادل مع زاقاتالا بهدف لكل منهما

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

تعادل قراداغ لوكباتان زعيم الترتيب مع ضيفه زاقاتالا صاحب المركز الأخير بهدف لكل منهما في الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي قادها الحكم محمدوف امام 200 مشجع.

وفتح الحساب زاقاتالا من جانب حسنوف د16 فيما رد عليه بولادوف د90+2.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض عن سلوك غير رياضي وخداع الحكم والاحتجاج على قرار الحكم كما طرد لاعبا للضيف لسلوك عنيف د43.

وبهذه النتيجة ما زال قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 45 نقطة فيما يغلق زاقاتالا الترتيب عاشرا برصيد 16 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 12 هدفا.