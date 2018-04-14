باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني أكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.47 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.1 دولارا.

AZERTAG.AZ : ارتفاع النفط الأذربيجاني أكثر من 74.4 دولارا

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