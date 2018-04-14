أذربيجان تصدر 5.4 مليون طن من النفط خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٨]
باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)
تم تصدير 5 ملايين و438 ألفا و14 طنا من النفط الخام بقيمة مليارين و685 مليونا و933 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – مارس من أذربيجان.
وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تم تصدير 4 ملايين و867 ألفا و44 طنا من النفط الخام من أذربيجان خلال الربع الأول لعام 2017 مما يقدر مليار و988 مليون و124 ألف دولار أمريكي.
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