أذربيجان تصدر 5.4 مليون طن من النفط خلال العام الجاري

باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)

تم تصدير 5 ملايين و438 ألفا و14 طنا من النفط الخام بقيمة مليارين و685 مليونا و933 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – مارس من أذربيجان.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تم تصدير 4 ملايين و867 ألفا و44 طنا من النفط الخام من أذربيجان خلال الربع الأول لعام 2017 مما يقدر مليار و988 مليون و124 ألف دولار أمريكي.