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    ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٢٢]

    باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس 276 ألف و550 طن من النفط الخام بقيمة 135 مليون و958 ألف دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تم تصدير 196 ألف و653 طن من المنتجات النفطية من أذربيجان خلال 3 أشهر لعام 2017 مما يقدر 78 مليونا و278 ألف دولار أمريكي.

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