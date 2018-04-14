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    اقتصاد


    نسبة النفط ومنتجاته في التصدير العام

    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)

    شكل تصدير النفط الخام خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري 80.06 في المائة من التصدير العام في أذربيجان حين تبلغ نسبة صادراتها من المنتجات النفطية 4.05 في المائة ومن الغاز الطبيعي يبلغ 5.02 في المائة منه.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه تم تصدير النفط 76.28 في المائة من التصدير العام و10.22 في المائة من الغاز الطبيعي و3 في المائة من المنتجات النفطية.

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