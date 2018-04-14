إسطنبول، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج) يعتبر الجانب التركي العمليات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة ضد الحكومة السورية "ردا في محله". أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا حول هذا الموضوع. وجاء في البيان أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد الحكومة السورية، كانت "ردا في محله" على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

AZERTAG.AZ : وزارة الخارجية التركية: الضربات العسكرية ضد الحكومة السورية كانت "ردا في محله"

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