هيئة الإحصاء تعلن عدد المأجورين ورواتبهم

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن عدد العاملين المأجورين في اقتصاد البلد إلى أول مارس هذا العام بلغ 5ر1516 أجير ومنهم 9ر887 ألف مأجور في القطاع الحكومي 6ر628 ألف مأجور في القطاع الخاص من الاقتصاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أن 9ر21 في المائة منهم كانوا موظفين بمجالات التعليم و2ر19 في المائة في التجارة وترميم وإصلاح المراكب النقلية و 2ر13 في المائة في الصناعة و6ر8 في المائة في خدمات الصحة والاجتماعية للسكان و2ر7 في المائة في إدارة الدولة والدافع والضمان الاجتماعي و0ر6 في المائة في الإنشاء والبناء و7ر4 في المائة في النقل والمستودعات والتخزين و4ر3 في المائة في الفعاليات المهنية والعلمية والفنية و2ر3 في المائة في الزراعة وزراعة الغابة وصيد الأسماك و6ر1 في المائة في المالية والتأمين و0ر11 في المائة في سائر مجالات الاقتصاد.

كما نوهت الى بلوغ الراتب الشهري المتوسط الاسمي للمأجورين خلال يناير – فبراير في اقتصاد البلد 8ر510 مانات بنمو بلغ 2ر2 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.