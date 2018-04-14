"الفجر" الإماراتية: عرس ديمقراطي شارك فيه ملايين الأذربيجانيين

باكو، 14 أبريل (أذرتاج).

أدرجت جريدة "الفجر" الإماراتية في صفحتها مقالا عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أذربيجان. تعيد وكالة أذرتاج بث المقال:

"الأذريون ينظرون إلى الانتخابات كاستفتاء على نجاح سياسة إلهام علييف الداخلية والخارجية

شهدت أذربيجان أمس عرسا ديمقراطيا شارك فيه الملايين وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية حيث اصطف أبنــــاء الشعب الأذري من الصباح الباكر في مراكز الاقتراع ليعبروا عن إرادة جماهيرية صادقة في اختيار الرئيس الأفضل من بين ثمانيــــة مرشــــحين لقيادة الدولـــة في المرحلة المقبلة إيمانـــــا منهــــم بان هذه المرحلة تستوجب مشاركة الجميع في صنع مستقبل البلاد

وقد شهدت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان بمختلف اللجان الانتخابية اقبالا شعبيا منقطع النظير وحرص النساء والرجال والشباب من كافة الفئات العمرية على استخدام حقهم في التصويت لمن يرونه الشخص المناسب لتحقيق آمالهم وأحلامهم والنهوض ببلدهم ووضعها في المكانة التي تليق بها على الساحة العالمية.

"الفجر" كإحدى جهات المراقبة والمتابعة من الخارج رصدت ما يجري في عدد كبير من مراكز الاقتراع للوقوف على مدى نزاهة الانتخابات والاجواء المحيطة بها.. ومن خلال مراقبتنا للعملية الانتخابية بدا لنا بوضوح أن ثقة الشعب الاذربيجاني في سياسات الرئيس إلهام علييف وقدرته على مواجهة التحديات والعبور من بعض الأزمات بوضع برامج إصلاحية تشمل مختلف المجالات كانت هي المحرك الأساسي للإقبال الجماهيري على التصويت وبالتالي فإن مرشح الحزب الحاكم (حزب أذربيجان الجديدة) الرئيس إلهام علييف هو الأوفر حظا في نيل ثقة الشعب الأذري الذي يدعمه لفترة رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات لاستكمال ما بدأه من انجازات واستمرار النهج الذي أرساه ومواصلة البناء والتنمية والاصلاحات الجذرية في المجالات كافة وتعزيز حالة الاستقرار التي ينعم بها الشعب الأذري.

وقد التقت (الفجر) عضوين في مجلس النواب الاذربيجاني وكذلك استطلعت آراء عدد كبير من الناخبين الذين عبروا عن سعادتهم وحماسهم للمشاركة في أهم عملية وطنية وهي الانتخابات.

انتخابات تجري وفقا للمعايير العالمية

هادي رجبلي نائب في مجلس النواب الأذربيجاني قال إنه يمثل الحزب الحاكم (حزب أذربيجان الجديدة) ويؤيد الرئيس إلهام علييف وقد شارك في حملته الإنتخابية وجاب العديد من المناطق الأذرية البعيدة عن العاصمة باكو على مدة 20 يوما مشيرا الى أن الحزب الحاكم هو أفضل الأحزاب من وجهة نظره حيث ينتمي إليه سبعمائة ألف مواطن أذري من أصل عشرة ملايين هم عدد سكان الدولة وإذا كان الرئيس إلهام علييف يحظى بدعم وثقة غالبية ابناء الوطن فذلك لما حققه من نجاح على مدى 15 عاما شهد فيها الوطن تطور وازدهار يشهد له الجميع. وأضاف أن الحملة الانتخابية للرئيس علييف خضعت للضوابط المتعارف عليها والانتخابات تجري حاليا وفقا للمعايير العالمية وبحضور مراقبين من كافة الاحزاب داخل اللجان الانتخابية بالاضافة الى مئات المراقبين الدوليين وبالتالي فإن الحكم على أي مرشح متروك لأبناء الشعب وهم الأن يقولون كلمتهم في الرجل الذي سيقود البلاد خلال السنوات السبع القادمة.

الفائز في الانتخابات هو الشعب

سماد سيدوف رئيس العلاقات الأوروبية والدولية في البرلمان الاذربيجاني أكد أن النتيجة الحتمية للانتخابات الرئاسية المبكرة هي فوز الشعب لأنه هو السيد وهو صاحب القرار وهو من سيؤدي دوره في الحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار وتطور كبير .. مضيفا أن هذا البلد قبل 25 عاما لم يكن يعرف الاستقرار ويعاني من العنف والحرب والتوتر ولاشك أن ما تنعم به البلاد حاليا يرجع الى قدرة إلهام علييف على إدارة شؤون البلاد بحكمة وقدرة فائقة حتى في أحلك الظروف.. ولذلك فإن مسؤولية حماية الانجازات هي مسؤولية الشعب وهو قادر على القيام بها على أكمل وجه.

وأضاف أن هذا الكم الهائل من المدارس التي تجري فيها الانتخابات لم تكن موجودة من الأساس والموجود منها لم يكن بهذا القدر من الكفاءة أما الآن فإننا وبشكل عام جميعنا ننظر بعين التفاؤل لمستقبل أفضل نحقق فيه أحلامنا مع رئيسنا الذي لا يذكر اسمه إلا مقروناً بسياسات وقرارات تجعل حياة شعبه أكثر سهولة ورقياً وتقدماً. وقال إن حبنا للرئيس إلهام علييف نابع من وطنيتنا.

انتخابات رئاسية في أجواء ديمقراطية

من جانبه أكد ناظم حسانوف أحد المراقبين المستقلين أن الإجراءات التي تتخذ في اللجان التي تابعتها تؤكد عدم حدوث ما يعكر صفو الانتخابات سواء أي انتهاكات لقانون الانتخابات أو ضغوط تمارس على الناخبين فهي بحق نموذج للانتخابات الحرة النزيهة والتي تسمح لكل مواطن أن يدلي بصوته بحرية كاملة وبالتالي ستعبر النتيجة المتوقع إعلانها خلال ساعات عن نبض الشارع الاذربيجاني وسيفوز من ينال ثقة الناخبين.

نثق بمستقبل بلادنا في ظل قيادة إلهام علييف

اسماعيلوف حيدر عمره 70 عاما أكد أنه منح صوته لإلهام علييف لأنه في نظره المرشح الوحيد الذي يستحق الفوز كما أنه الوحيد القادر على العبور بالبلاد الى بر الأمان مؤكدا أن الشعب يحب علييف ويحترمه ويقدر له إنجازاته ولذلك نحن نثق بمستقبل بلادنا في ظل قيادته وكل المؤشرات تؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح وإن الكثير من الإنجازات التي حققتها الدولة لم يكن يتخيل أحد تحقيقها بدون وجود إلهام علييف فهو بحق (الدينمو) الذي حرك عجلة المستقبل في أذربيجان.

مصلحة الدولة يحرص عليها الناخب والمرشح

رؤوف زيني 58 عاما رئيس اتحاد المنظمات غير الحكومية أكد أن نتيجة الانتخابات وإن كانت غير محسومة من الناحية النظرية إلا أن غالبية الشعب يتوقعون فوز الرئيس الحالي إلهام علييف بفترة رئاسية جديدة وينتظرون نتيجتها للاحتفال بمستقبل جديد اكثر اشراقا ويحدوهم الأمل في أن يحقق لهم الرئيس خلال ولايته الجديدة كل ما يحلمون به لأنفسهم ولأبنائهم ولوطنهم.

وأضاف أن استمرار العملية الانتخابية في اجواء من الحرية والنزاهة يدعو الى التفاؤل بان القادم أفضل فمصلحة الدولة يحرص عليها الناخب والمرشح على حد سواء.

الوطن يستحق من الجميع بذل الجهد من أجل النهوض به

سابينا 36 عاما صوتت لإلهام علييف لأنها ترى المستقبل تحت قيادته وما قدمه خلال الخمس عشرة سنة الماضية أكبر دليل على رؤيته الثاقبة في حكم البلاد وقدرته على دفع أبناء البلد الى العمل من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع قيادة وشعبا بذل كل جهد كفريق واحد هدفه النهوض بالوطن ورفعته والنهوض به الى مصاف الدول المتقدمة ورفع رايته في كافة المحافل الدولية .

وأضافت: أتطلع نحو المستقبل بأمل أكبر بكثير في ظل ما نسجه علييف لبلادنا من خيوط تعاون وصداقة وتفاهم مع دول العالم مما جعلها تحتل موقعا دوليا متقدما على الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية.

إلهام علييف أيقونة العمل الوطني الجامع

ألشين أحمدوف يرى أن إلهام علييف أيقونة العمل الوطني الجامع حيث استطاع خلال فترة وجيزة ان يجعل من أذربيجان نموذجا للدولة المتطورة في منطقة آسيا الوسطى فقـــد وضــع خططــــا لتحسين مستوى المعيشــــة في البلاد وبالفعل بدأ أبناء الوطن يجنون ثمارها المتمثلة في رفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات.

وحتى الزوار الأجانب حينما يأتون إلى بلادنا يتعجبون من التغيرات المتسارعة التي تشهدها منذ 15 عاما وبشكل عام ثقة الشعب منحها لابنه ورئيسه في صناديق الانتخابات.

وأضاف أنه كشاب رياضي يؤيد بقوة إلهام علييف لأنه يرعي الشباب ويدعم الرياضة.

حماية الوطن وتطوره تحتاج رجلا حكيما

السيدة محمدوفا إيرادا هي من عائلة الشهيد أحمدوف رامس الذي استشهد في حرب ناجورني كاراباخ وهو يدافع عن وطنه أكدت أنها منحت صوتها للرئيس إلهام علييف لهام علييف يمانا منها بأنه الشخص المناسب للرئاسة والقادر على استرجاع الجزء المحتل من قبل أرمينيا ودماء شهدائنا لن تضيع هدرا في عهده وفي الوقت ذاته يتميز بسياسته الحكيمة وبعد نظره فهو يسعى دائما الى توفير كل احتياجات الشباب للتعلم ويهتم بمستقبلهم ..وبفضله وبجهوده يشهد البلد ازدهارا ملحوظا عاماً بعد آخر وفي فترة قصيرة حققنا العديد من أهدافنا وأصبحنا من الدول المتطورة والتي حجزت موقعا متميزا بين الأمم.

إلهام علييف حقق ما لم يستطع غيره تحقيقه

حجيجة ساليموفا أشارت إلى اهتمامها بكل ما يتعلق بمستقبل الشباب وتطوير المدارس والجامعات وكذلك تحسين خدمات الرعاية الصحية ودعم الأدباء والشعراء والمثقفين والعمل على وضع خطط طموحة للنهوض بالبلاد خاصة في المجالين الإقتصادي والسياسي ..ولا شك ان كل ما سبق لا يمكن تحقيقه سوى مع قائد مثل إلهام علييف فهو نموذج للإنسان الطموح الذي يضع خططا لكل خطوة يخطوها ولا يترك شيئا للصدفة لذلك حقق ما لم يستطع غيره تحقيقه.

كما إنه إنسان منفتح وواضح في آرائه عندما تراه لا تخشاه بل تحترمه وتتطلع للاستماع الى آرائه والاستزادة من فكره فهو بالنسبة لنا ليس فقط رئيسا وإنما هو في المقام الأول والد يرعى أبناءه ويسعى دائما لما فيه خيرهم لذلك يبادله الشعب حباً بحب وهي علاقة فريدة بين قائد رفيع وشعب عظيم وإذا نظرت الى نتيجة الانتخابات الرئاسية الحالية فإنها بالتأكيد ستعبر عن هذا الحب المتبادل.

أدعمه من أجل مستقبل الأجيال القادمة

علييفا نارمينا (ربة منزل) قالت: أنا شخصيا من أشد المؤيدين لسياسة إلهام علييف لذلك منحته صوتي فهو هدفه الأساسي حاليا الحفاظ على استقرار البلاد وقد نجحت خططه القائمة على الجانبين الاقتصادي والسياسى.. فعلى المستوى الاقتصادي ما نشهده حاليا من نهضة شاملة ونمو دائم ومستمر لم يأت من فراغ وإنما نتيجة جهد ومثابرة الرئيس الذي أولى اقتصاد الدولة اهتماما كبيرا ووضع خططا للارتقاء بمستوى معيشة الفرد الأذري..

وعلى المستوى السياسي حظيت الدولة في عهده برئاسة عدة منظمات دولية ولعبت دورا بارزا على الساحة الدولية لذلك انا فخورة به وأدعمه من أجل مستقبل الأجيال القادمة."