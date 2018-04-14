خزر يتغلب على صباح ضيفا

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

ظفر خزر بفوز ثمين على حساب صباح ضيفا عليه بهدف متأخر في الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة رقم 112 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو أدارها الحكم الدولي أقايف أمام 100 مشجع.

وسجل هدف خزر الوحيد ميرزا علييف د90.

وعاقب الحكم لاعبا من صباح ولاعبين من خزر بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة ارتفع خزر إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة فيما تراجع صباح الى الموقع السابع برصيد 30 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 12 هدفا.