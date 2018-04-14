قراباغ يفوز على مضيفه كبز

كنجة، 14 أبريل، أذرتاج

حقق قراباغ فوزا على مضيفه كبز الكنجوي بهدف دون رد في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة رقم 89 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم محمدوف أمام ثمانية آلاف مشجع.

وسجل هدف قراباغ شيدايف د23.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

بعد هذه النتيجة ما انفك قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 56 نقطة فيما ظل كبز ثامنا أخيرا برصيد 12 نقطة.