زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا.
أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 88 كم من شمال غربي جزيرة تيرنيت وعلى عمق 60 كم.
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