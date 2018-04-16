منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٠]
باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أقيمت مباراة أخيرة لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن بطولة التنمية لاتحاد أوروبا لكرة القدم.
أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل فريق البوسنة والهرسك وانهزم أمام منافسه بحساب 2:3.
سجل موسى قوربانلي عضو من منتخبنا هدفين.
انهزم المنتخب الأذربيجاني أمام فريق مقدونيا بحساب 0:2 ومع فريق كرواتيا بحساب 0:1.
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