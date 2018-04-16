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    منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك

    ١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:١٠]

    باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة أخيرة لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن بطولة التنمية لاتحاد أوروبا لكرة القدم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل فريق البوسنة والهرسك وانهزم أمام منافسه بحساب 2:3.

    سجل موسى قوربانلي عضو من منتخبنا هدفين.

    انهزم المنتخب الأذربيجاني أمام فريق مقدونيا بحساب 0:2 ومع فريق كرواتيا بحساب 0:1.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك
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