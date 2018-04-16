    • / سياسة

    سياسة


    تأسيس مجموعة الصداقة مع أذربيجان بالبرلمان المصري

    ١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٠]

    باكو، 16 أبريل، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية تورال رضايف بالأمين العام لمجلس النواب المصري احمد سعيد الدين.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان السفارة ان الاجتماع شهد بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ومن جملتها العلاقات البرلمانية. وأشيد بجلسة اللجنة الحكومية المشتركة المنعقدة في مصر خلال فبراير العام الحالي بالمستوى العالي بعد فترة دامت 11 سنة وبزيارة وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف مدينة القاهرة وبلقاءات مثمرة عقدها على هامش الزيارة واهمها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

    وسلم الأمين العام احمد سعيد الدين قرار مجلس النواب المصري الموقع من جانب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال بشأن تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مصرية أذربيجانية للسفير رضايف. وانتخب محمد حسن العبد رئيسا لمجموعة الصداقة التي تضم 10 أعضاء نواب وبينهم مستشار رئيس الدولة للشؤون الدينية ووزير الثقافة السابق ونائبة مسيحية قبطية أولى في البرلمان المصري ورجالات الدولة المصريون الذائع صيتهم.

    يذكر ان مجموعة الصداقة البرلمانية المذكورة تؤسس مع أذربيجان لأول مرة في فضاء الاتحاد السوفياتي البائد وما يزيد عدد مجموعات الصداقة بالبرلمان المصري عن 15 مجموعة عموما.

    منحت في الاجتماع شهادة خاصة للبرلمان المصري للسفير تورال رضايف.

    AZERTAG.AZ :تأسيس مجموعة الصداقة مع أذربيجان بالبرلمان المصري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣١]
    رئيس دولة فلسطين يهنئ الرئيس الأذربيجاني
    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٠٩]
    "الفجر" الإماراتية: عرس ديمقراطي شارك فيه ملايين الأذربيجانيين
    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:١٦]
    فترة عمل السفير السعودي في أذربيجان تنتهي
    ١٢.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
    المجلس العالمي للسلام والتسامح يهتم بتعاون مع منظمة دولية ترأسها أذرتاج
    تأسيس مجموعة الصداقة مع أذربيجان بالبرلمان المصري