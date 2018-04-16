تأسيس مجموعة الصداقة مع أذربيجان بالبرلمان المصري

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية تورال رضايف بالأمين العام لمجلس النواب المصري احمد سعيد الدين.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان السفارة ان الاجتماع شهد بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ومن جملتها العلاقات البرلمانية. وأشيد بجلسة اللجنة الحكومية المشتركة المنعقدة في مصر خلال فبراير العام الحالي بالمستوى العالي بعد فترة دامت 11 سنة وبزيارة وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف مدينة القاهرة وبلقاءات مثمرة عقدها على هامش الزيارة واهمها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وسلم الأمين العام احمد سعيد الدين قرار مجلس النواب المصري الموقع من جانب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال بشأن تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مصرية أذربيجانية للسفير رضايف. وانتخب محمد حسن العبد رئيسا لمجموعة الصداقة التي تضم 10 أعضاء نواب وبينهم مستشار رئيس الدولة للشؤون الدينية ووزير الثقافة السابق ونائبة مسيحية قبطية أولى في البرلمان المصري ورجالات الدولة المصريون الذائع صيتهم.

يذكر ان مجموعة الصداقة البرلمانية المذكورة تؤسس مع أذربيجان لأول مرة في فضاء الاتحاد السوفياتي البائد وما يزيد عدد مجموعات الصداقة بالبرلمان المصري عن 15 مجموعة عموما.

منحت في الاجتماع شهادة خاصة للبرلمان المصري للسفير تورال رضايف.