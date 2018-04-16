خبير اقتصادي: لا تهلكة بشأن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

قال أيدين حسينوف إنه لا تهلكة بشأن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية الأذربيجانية في الوقت الحاضر ثمة عوامل تسوي تقوية العملة الوطنية.

أفاد مراسل أذرتاج عن حسينوف نائب المجلس الوطني الخبير الاقتصادي قوله إن تعرض المانات الأذربيجانية لانخفاض سعرها عام 2015م أدت اليه مشكلات اقتصادية في السوق العالمية لأن تلك الفترة كانت تشهد تراجع أسعار النفط تراجعا حادا وفي الوقت الحاضر لا توجد مثل تلك التهلكة الاقتصادية وبالعكس يلاحظ ارتفاع في سعر النفط. وعامل آخر يشترط بتقوية العملة الوطنية تطورات التوريد والتصدير مفيدا ان التبادل التجاري يشهد حاليا فائضا إيجابيا وأوضح ان نموا يلاحظ في إمكانيات أذربيجان التصديرية يؤثر كذلك تأثيرا مباشرا في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار حسينوف الى اهم عامل يؤثر على زيادة إمكانيات التصدير قائلا إنه تطوير وتنمية البنية التحتية للنقل واللوجستية وشدد على ان البلد قد بدأ فيه تنفيذ مشاريع هامة في هذا المجال، الأمر الذي يسبب بزيادة تدفق النقد الأجنبي الى البلد.

وأضاف ان السبب الأهم لتعزز المانات أمام العملات الأجنبية الأخرى يعود الى سياسة اقتصادية مستدامة يمارسها الرئيس إلهام علييف. وزاد النائب ان الميزانية تشهد كذلك زيادة عائدات من النقد الأجنبي من خلال القطاع السياحي لافتا الى ارتفاع عدد السائحين الأجانب الى البلد ارتفاعا كبيرا في مطلع العام قياسا الى الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرى حسينوف أن انخفاض أسعار صرف العملات للبلاد المجاورة لا يعود الى عوامل اقتصادية بل الى عوامل سياسية.