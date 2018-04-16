البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 17 أبريل
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٠٩]
باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 أبريل / نيسان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 17 أبريل / نيسان.
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