باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 أبريل / نيسان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 17 أبريل / نيسان.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 17 أبريل

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