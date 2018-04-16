رئيس دولة فلسطين يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 16 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية: "فخامة الأخ الرئيس إلهام علييف حفظه الله رئيس جمهورية أذربيجان - باكو

يسعدنا، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، أن نتقدم لفخامتكم باحر التهاني القلبية بنيلكم ثقة شعبكم الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، متمنين لكم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي تصبون وشعبكم إليها، مؤكدين لفخامتكم تطلعنا الدائم لتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة، ومقدرين عاليا مواقفكم الداعمة لشعبنا ونضاله في كل المحافل من أجل إنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مدينة التسامح والتعايش والسلام.

وتفضلوا بقبول أطيب التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق.

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس".