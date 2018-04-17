باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

يخطط في 17 أبريل / نيسان إجراء المراقبة في خط الجبهة في أراضي محافظة فضولي الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان أوقنين يوفيج وميخائيل أولارو.