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    مواجهة بين منتخبي أذربيجان وهنغاريا

    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٢٠]

    باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 21 عاما.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيقابل فريق هنغاريا لكرة القدم في 8 يونيو بباكو.

    يذكر أن فريقنا سينافس منتخب كازاخستان في 4 يونيو في أستانا.

    AZERTAG.AZ :مواجهة بين منتخبي أذربيجان وهنغاريا
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