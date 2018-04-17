باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 21 عاما. أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيقابل فريق هنغاريا لكرة القدم في 8 يونيو بباكو. يذكر أن فريقنا سينافس منتخب كازاخستان في 4 يونيو في أستانا.

AZERTAG.AZ : مواجهة بين منتخبي أذربيجان وهنغاريا

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