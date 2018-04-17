مواجهة بين منتخبي أذربيجان وهنغاريا
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٢٠]
باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 21 عاما.
أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا سيقابل فريق هنغاريا لكرة القدم في 8 يونيو بباكو.
يذكر أن فريقنا سينافس منتخب كازاخستان في 4 يونيو في أستانا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٤]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٠٨]
١٦.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٠٤]
١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٠]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣٠]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٠]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٢٦]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٤]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٠٢]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٤٧]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:١٧]
١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٣]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٧]
١٣.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٤]
١١.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك