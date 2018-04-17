وزارة الدفاع الأذربيجانية: يسقط طائرة رباعية بدون طيار للاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٢٦]
باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تمكنت قوات الدفاع الأذربيجاني من إسقاط طائرة رباعية بدون طيار خاصة بقوات الاحتلال الأرميني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن طائرة رباعية بدون طيار أسقطت من جانب الدفاع الأذربيجاني عندما كانت تحاول التحليق على مواقع الدفاع الأذربيجاني اليوم باتجاه محافظة تارتار شبه المحتلة في خط الجبهة.
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