منتخب أذربيجان يواجه جورجيا ومقدونيا
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٠٨]
باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم إجراء تغييرات متعلقة بالمباريات الودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 20 عاما التي ستقام في مايو الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا يقابل فيرق جورجيا في 16 مايو.
يذكر أن مباراة استعراضية بين منتخبي أذربيجان ومقدونيا في 24 و27 مايو.
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