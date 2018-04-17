باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ستقام مباراة ودية جديدة لمنتخب أذربيجان لكرة القدم في أستانا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا للاتفاق بين اتحادي أذربيجان وكازاخستان لكرة القدم، ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وكازاخستان في أستانا في 5 يونيو.

سينافس فريقنا منتخب كازاخستان لكرة القدم تحت 21 عاما في 4 يونيو في أستانا ضمن هذا الاتفاق.

ستبدأ المواجهة بين فريقي كرة القدم تحت 21 عاما في الساعة 13:00 والمباراة بين المنتخبين في الساعة 18:00 بتوقيت باكو.