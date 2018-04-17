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    أردوغان وروحاني يبحثان الأزمة السورية

    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣٣]

    إسطنبول، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الرئيسين تناولا أهمية الجهود المشتركة لحماية وحدة أراضي سوريا وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها.

    AZERTAG.AZ :أردوغان وروحاني يبحثان الأزمة السورية
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